Военную базу России в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО «Ураган»

Курс евро на завтра

EUR ЦБ 63.0116 +0.0913

Курс доллара на завтра

USD ЦБ 56.0701 -0.2042

Власти назвали цену работ по замене газона на стадионе «Зенит Арена»

Страсбург вступился за тяжелобольного арестанта «Матросской Тишины»

СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области

Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев»

СМИ узнали о побеге в Египет организатора нападения на военных в Чечне

Будущий тренер «Барселоны» назвал первого новичка трансферной кампании

В Новгородской области в аварии с грузовиком погибли шесть украинцев

Активисты SERB заявили об отсутствии обвинений из-за атаки на Навального

Театральные критики потребовали от властей «уважения» к Серебренникову

РЖД опровергли данные о курсирующих между Россией и Донецком электричках

Совладелец «Таксовичкоф» решил запустить две продовольственные сети

Украина опровергла намерение прекратить ж/д-сообщение с Россией

Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

Зерновой союз попросил РЖД разрешить перевозку зерна через Латвию

В Татарстане создадут опытную зону мобильной связи 5G

В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека

Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей

Турция опровергла информацию об ограничении импорта из России

Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года

Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group

МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе

ABC узнал о цехе по изготовлению бомб в доме смертника из Манчестера

«Росатом» подключился к госпрограмме Чили по переработке лития

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны