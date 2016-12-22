Власти назвали цену работ по замене газона на стадионе «Зенит Арена»

Общая стоимость нового газона на арене «Зенит Арена» составит 9 млн руб., в 3 млн руб. обойдется только укладка газона. Об этом заявил советник председателя комитета по строительству Павел Саватеев, передает «Фонтанка».
О том, что работы по укладке нового газона обойдутся в более чем 3 млн руб., также заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, передает ТАСС. Кириллов сообщил «Фонтанке», что газон будет готов 28 мая. По его словам, его четыре года выращивали в поселке Пижма под Гатчиной. Производителем газона стала компания Queens Grass International.
Работы по замене газона на стадионе «Зенит Арена» идут согласно графику, заявил ТАСС председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер Виталий Мутко. Специалисты утверждают, что газон будет в «хорошем состоянии» к проведению Кубка конфедераций — 2017, подчеркнул он.
По словам Мутко, качество нового поля, которое укладывают, — «высокого уровня», но должно «какое-то время прижиться». «Времени мало, но процесс идет», — добавил вице-премьер.
Гиблое поле: сколько будет стоить спасение газона «Санкт-Петербург Арены»
Газон на стадионе «Зенит Арена» полностью сняли 24 мая.
О том, что матч-открытие Кубка конфедераций по футболу на стадионе «Зенит Арена» пройдет «точно на хорошем газоне», заявлял вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин 16 мая. По его словам, его можно поменять на «один из двух зарезервированных газонов» хорошего качества.
Эксперты ФИФА, которые срочно приехали в Петербург после сообщений о неготовности газона на новом стадионе «Зенит Арена» к проведению матчей, заявили 12 мая, что арена пригодна для проведения матчей Кубка конфедераций (он начнется на четырех стадионах России через несколько недель).
«Фонтанка» писала, что на «Зенит Арене» могли постелить газон из российского питомника голландской фирмы Queens Grass International. На сайте компании сообщается, что фирма выращивала поля для стадионов «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед»), «Сан-Сиро» («Милан») и «Ювентус» (Турин). Директор компании не стал комментировать РБК ситуацию с газоном на петербургском стадионе.
Представитель Queens Grass International заявил РБК, что компания предлагает четыре вида газона разного возраста по разным ценам. Стоимость покрытия для стадиона «Санкт-Петербург» (площадью 9840 кв. м) может быть от 9,8 млн до 26,5 млн руб. Компания «Дизайн-Мастер» из Петербурга заявляла, что примерная цена рулонного газона для стадиона «Санкт-Петербург» будет равняться 2,064 млн руб. (215 руб. за 1 кв. м). По оценкам представителей портала rulonnyi-gazon.ru, такое покрытие на требуемую площадь будет стоить 1,4–1,6 млн руб. (155–170 руб. за 1 кв. м). Ориентируясь на цены порталов gazon1.ru и almazstroygrupp.ru, стоимость газона может составить в районе 2,1 млн руб. (около 218 руб. за 1 кв. м).