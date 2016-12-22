РЖД опровергли данные о курсирующих между Россией и Донецком электричках

В сообщении РЖД нет пригородных поездов, которые ходят между станциями в России и Донецком. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.
«Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», — сообщили в РЖД.
Ранее в газете «Коммерсантъ» появилась информация о том, что власти Украины готовятся ввести запрет на железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. По словам собеседника издания, такое решение может быть принято из-за того, что РЖД не собирается прекращать пассажирские перевозки в Россию из неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как отмечает издание, из Донецка в Таганрог ходит электричка.
Источники газеты также настаивают, что решение прекратить железнодорожное сообщение России и Украины «активно лоббируют» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
В РЖД сообщили, что не получали от украинской стороны официального уведомления об отмене пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. В пресс-службе ПАО «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) РБК опровергли сообщения о прекращении железнодорожного сообщения с Россией с 1 июля 2017 года. «Эта информация не соответствует действительности», — сказал собеседник РБК.