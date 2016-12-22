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В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека
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10:54
В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека

В городе Кириши в Ленинградской области в результате взрыва на нефтебазе Киришского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит ООО «Киришинефтеоргсинтез», погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает «Фонтанка».

Взрыв прогремел утром 25 мая в факельном хозяйстве Киришского нефтеперерабатывающего завода. На место происшествия к одному из пострадавших вылетел вертолет с главным нейрохирургом Ленинградской области на борту.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области РБК сообщили о возгорании на нефтебазе города Кириши. «На данный момент информация только о возгорании на предприятии. Тушением занималась местная пожарная охрана нефтебазы», — сообщили в пресс-службе. Собеседник РБК добавил, что «на место выехала оперативная группа МЧС». По информации источника «РИА Новости», причиной возгорания на нефтебазе стал хлопок газа при газосварочных работах. Также источник сообщил, что пожар уже потушен.

В Следственном комитете России (СКР) по Ленинградской области агентству «Интерфакс» сообщили, что по факту инцидента на нефтебазе проводится проверка.

«Киришинефтеоргсинтез» — дочернее предприятие «Сургутнефтегаза», единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России. Максимальный объем переработки нефти — более 21 млн т в год. 

Теги
взрыв, нефтебаза, Ленинградская область
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