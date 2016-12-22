С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны

В Архангельской области с космодрома Плесецк в 9:34 мск стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту космический аппарат Минобороны. Об этом заявили в ведомстве, сообщает «Интерфакс».
По информации Минобороны России, наземные средства Воздушно-космических сил России (ВКС) взяли ракету на сопровождение.
Как сообщило Минобороны России, в 9:43 мск разгонный блок «Фрегат» со спутником военного назначения штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1б». Выведение космического аппарата Минобороны на расчетную орбиту займет несколько часов.
Аналогичную ракету с космодрома Плесецк запустили 29 мая 2016 года. Тогда с космодрома стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».
В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк прошли первые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для перспективного боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) «Баргузин». Источник агентства «Интерфакс» подтвердил, что испытания ракеты прошли успешно. Первые летные испытания ракеты для БЖРК состоятся в 2019 году.