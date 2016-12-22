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В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии
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В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии
Общество, 09:31
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В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии

В Якутии из-за аварии на подстанции «Чурапча» без электроэнергии осталось около 96 тыс. человек. Об этом со ссылкой на данные российского Минэнерго сообщает ТАСС.

В частности, по информации представителей ведомства, без света из-за инцидента остались жители Таттинского, Томпонского, Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского улусов. Причина аварии, как добавили в пресс-службе, в настоящий момент выясняется. На подстанции ведутся аварийно-восстановительные работы.

Мощность отключенных потребителей, как уточняет «Интерфакс», составляет 27 МВт.

При этом 24 мая, как напоминает агентство, стало известно о том, что в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии без электроснабжения в связи с аварией на линии осталось около 69 тыс. человек. В этот день было обесточено семь подстанций. Однако в данный момент, как писал «Интерфакс», все аварийно-восстановительные работы там завершены.

Теги: авария , Якутия , электроэнергия
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