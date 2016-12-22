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07:58
Mail.ru Group запустила новый мессенджер

Mail.ru Group запустила новое приложение-мессенджер TamTam, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Оно разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники», который был запущен в июле прошлого года. Mail.ru Group выпустит обновление «ОК Сообщений», которое сможет заменить на TamTam уже скачанные приложения на смартфонах.

В компании рассказали, что разработка нового приложения для обмена сообщений велась четыре месяца. Пользователи смогут общаться в личных сообщениях, групповых чатах, отправлять стикеры GIF-анимацией, а также фотографии, видеоролики и аудиозаписи. В TamTam можно общаться не только с друзьями из «Одноклассников», но и с теми, кто подписан на страницу пользователя в соцсети. 

Создатель и руководитель приложения Владимир Кочетков утверждает, что уже после запуска появится версия TamTam для компьютеров, в ней можно будет совершать аудио- и видеозвонки, отправлять видеосообщения и каналы. По данным Mail.ru Group, в TamTam «интегрирована база в 290 млн зарегистрированных в ОК пользователей». В Mail.ru Group уверены, что TamTam должен работать и при слабом интернете.

Само приложение будет бесплатным и без рекламы, оно будет интегрировано с другими проектами Mail.ru Group. Кочетков уточняет, что TamTam запускается уже со стартовой аудиторией. По его словам, главный плюс нового мессенджера в том, что «у пользователей есть возможность найти знакомых среди миллионов» человек.

«Сейчас, когда возможности многих мессенджеров схожи, главной для пользователя становится не какая-то одна функция, а люди, с которыми ты общаешься в приложении», — считает он.

Источник газеты в интернет-отрасли предполагает, что Mail.ru Group, возможно, пытается сделать российский аналог WeChat — популярного мессенджера в Китае с аудиторией около 1 млрд человек. В начале мая Роскомнадзор заблокировал WeChat в России, но позже создатели приложения предоставили все необходимые для надзорного ведомства данные и ограничения были сняты.

Управляющий портфелем Фонда развития интернет-инициатив Илья Королев считает, что из-за запуска TamTam около 10–15% своей аудитории может лишиться Viber. Представитель Viber Яна Рожкова не стала комментировать это предположение «Коммерсанту».

Газета пишет, что, по данным на февраль 2017 года, «ОК Сообщения» установили около 1 млн владельцев смартфонов на Android и более 300 тыс.— на iOS. 

Теги
сообщения, Mail.Ru Group, мессенджеры
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