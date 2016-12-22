Мэй выскажет Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта

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Премьер Великобритании Тереза Мэй собирается высказать президенту США Дональду Трампу свою озабоченность по поводу данных по расследованию теракта в Манчестере, которые просочились в американские СМИ. Вопрос будет поднят на встрече с Трампом, который прибыл в в Брюссель на саммит НАТО, сообщает Би-би-си.

Сообщается, что представители властей Великобритании были «в ярости» после того, как газета The New York Times опубликовала фотографии с места теракта, в том числе устройство, которое издание назвало «возможным детонатором». 

Кроме того, недовольство британских чиновников вызывает тот факт, что сведения о смертнике появились в американских СМИ менее чем через 24 часа после взрыва. Министр внутренних дел Амбер Радд ранее заявила, что «раздражена» раскрытием информации и предупредила Вашингтон о том, что «это не должно повториться».

Однако несмотря на эти предупреждения, в американских СМИ, а затем и в британских продолжили появляться фотографии о теракте. В частности, на некоторых из них были показаны забрызганные кровью осколки бомбы и рюкзак, в котором предположительно находилось взрывное устройство.

По данным Би-би-си, британские чиновники склоняются к тому, что ответственность за утечки лежит не на Белом доме, а на правоохранительных органах США. Вопрос об утечках «поднимался британскими властями на всех уровнях для обсуждения со американскими коллегами». 

Теги
теракт, Дональд Трамп, Тереза Мэй
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