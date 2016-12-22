В Бельгии 9 тыс. человек вышли на митинг против приезда Трампа

В Бельгии прошли протесты против приезда президента США в Брюссель на саммита НАТО. По оценкам полиции Брюсселя, на марш протеста вышли около 9 тыс. человек, сообщается в Twitter правоохранительных служб столицы Бельгии.

Как сообщает телеканал NBC, в акциях протеста приняли участие участники левых организаций, профсоюзов и экологические активисты. Участники акции высказывались против политики Трампа. В частности критике подвергалось свертывание программ по борьбе с глобальным потеплением и заявления о необходимости увеличения расходов на оборону для всех стран НАТО. Один из организаторов акции заявил, что Трамп «хочет, чтобы Европа тратила больше денег на войну, в то время как он должен инвестировать в мир».

Дональд Трамп прибыл в Бельгию накануне, 24 мая, прилетев из Израиля, где он завершил свое ближневосточное турне. Из Бельгии он должен направиться на Сицилию, где пройдет саммит лидеров G7.