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Политика
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В Бельгии 9 тыс. человек вышли на митинг против приезда Трампа
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05:26
В Бельгии 9 тыс. человек вышли на митинг против приезда Трампа

В Бельгии прошли протесты против приезда президента США в Брюссель на саммита НАТО. По оценкам полиции Брюсселя, на марш протеста вышли около 9 тыс. человек, сообщается в Twitter правоохранительных служб столицы Бельгии. 

Как сообщает телеканал NBC, в акциях протеста приняли участие участники левых организаций, профсоюзов и экологические активисты. Участники акции высказывались против политики Трампа. В частности критике подвергалось свертывание программ по борьбе с глобальным потеплением и заявления о необходимости увеличения расходов на оборону для всех стран НАТО. Один из организаторов акции заявил, что Трамп «хочет, чтобы Европа тратила больше денег на войну, в то время как он должен инвестировать в мир».

Дональд Трамп прибыл в Бельгию накануне, 24 мая, прилетев из Израиля, где он завершил свое ближневосточное турне. Из Бельгии он должен направиться на Сицилию, где пройдет саммит лидеров G7.

 

Теги
Бельгия, Дональд Трамп
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