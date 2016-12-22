В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек

В результате акций протеста против президента страны Мишела Темера в Бразилии пострадали 49 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.
Среди пострадавших есть семеро полицейских, все остальные — участники акций протеста. Еще семь человек были задержаны сотрудниками сил правопорядка за ношение оружия, нанесение ущерба государственной собственности и неповиновение требованиям полиции.
По оценкам Центрального союза рабочих (CUT) страны, число участников протеста достигло 200 тыс. человек. Власти оценили масштабы протеста в 35 тыс. человек.
Ранее президент страны Мишел Темер распорядился привлечь к подавлению беспорядков силы армии. Во время беспорядков, которые протекали в столице страны городе Бразилиа, демонстранты нанесли урон и подожгли несколько зданий министерств и госучреждений.
Протестующие требуют отставки президента страны. Ранее о намерении дообиваться импичмента Темера заявила группа депутатов бразильского парламента. Темер был обвинен в коррупции и злоупотреблением должностным положением после того, как стало известно о видеозаписи, на которой, как утверждают противники президента, он обсуждает взятку экс-спикеру нижней палаты парламента.
Предыдущий президент страны Дилма Руссефф покинула свой пост в августе прошлого года после вынесения импичмента Сенатом. Ее обвиняли в бюджетных махинациях и в причастности к коррупционным схемам.