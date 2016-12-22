Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек 04:31 В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня 04:10 Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов 03:20 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке 02:21 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва 01:17 В Москве загорелся торговый центр 00:30 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Вчера, 23:55 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Вчера, 23:21 В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка Вчера, 22:31 Порошенко пообещал выдать украинские паспорта жителям Донбасса и Крыма Вчера, 21:16 Суд в Одессе отказался рассматривать дело о поджоге Дома профсоюзов Вчера, 20:47 С Божьей помощью: во что верят президенты США Вчера, 20:22 Полиция арестовала пятого фигуранта по делу о теракте в Манчестере Вчера, 20:18 МВД опровергло похищение документов через окно в здании на Лубянке Вчера, 20:02 ФСО задержала похитившего вещи у посетителя музея Кремля Вчера, 19:22 МЧС объяснило эвакуацию башни «Федерация» учениями Вчера, 18:56 Володин заявил о «заржавевших» в России водометах Вчера, 18:45 Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова Вчера, 17:58 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации Вчера, 17:36 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга Вчера, 16:54 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина Вчера, 16:29
Лента новостей 5:19 МСК
Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР Политика, 04:53 В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек Общество, 04:31 В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня Общество, 04:10 «Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной Политика, 03:54 Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте» Политика, 03:45 Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов Общество, 03:20 СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии Политика, 02:56 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» Политика, 02:34 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество, 02:21 Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины Политика, 02:01 Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов Политика, 01:26 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва Общество, 01:17 СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США Политика, 01:00 В Москве загорелся торговый центр Общество, 00:30 При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских Политика, 00:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций Финансы, 00:07 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Общество, Вчера, 23:55 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Политика, Вчера, 23:44 «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории Спорт, Вчера, 23:42 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Общество, Вчера, 23:21 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Бизнес, Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Бизнес, Вчера, 23:08 Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн Экономика, Вчера, 23:04 В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка Общество, Вчера, 22:31 «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Технологии и медиа, Вчера, 22:06 Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года Бизнес, Вчера, 22:05 Финал Лиги Европы. «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Спорт, Вчера, 21:45 Путин приложился к мощам Николая Чудотворца Политика, Вчера, 21:32
В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек
Материалы по теме Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов В Бразилии прошли акции протеста против президента страны В Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны Протестующие в Бразилии устроили беспорядки у дома президента
04:31
В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек

В результате акций протеста против президента страны Мишела Темера в Бразилии пострадали 49 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.

Среди пострадавших есть семеро полицейских, все остальные — участники акций протеста. Еще семь человек были задержаны сотрудниками сил правопорядка за ношение оружия, нанесение ущерба государственной собственности и неповиновение требованиям полиции. 

По оценкам Центрального союза рабочих (CUT) страны, число участников протеста достигло 200 тыс. человек. Власти оценили масштабы протеста в 35 тыс. человек. 

Ранее президент страны Мишел Темер распорядился привлечь к подавлению беспорядков силы армии. Во время беспорядков, которые протекали в столице страны городе Бразилиа, демонстранты нанесли урон и подожгли несколько зданий министерств и госучреждений. 

Протестующие требуют отставки президента страны. Ранее о намерении дообиваться импичмента Темера заявила группа депутатов бразильского парламента. Темер был обвинен в коррупции и злоупотреблением должностным положением после того, как стало известно о видеозаписи, на которой, как утверждают противники президента, он обсуждает взятку экс-спикеру нижней палаты парламента. 

​Предыдущий президент страны Дилма Руссефф покинула свой пост в августе прошлого года после вынесения импичмента Сенатом. Ее обвиняли в бюджетных махинациях и в причастности к коррупционным схемам.  

Теги
Бразилия, протест, Полиция
Другие материалы РБК
38-летний спортсмен попал в аварию на скорости 370 км/ч
Знаменитого футболиста приговорили к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку