Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов

Власти Бразилии приняли решение привлечь войска для борьбы с беспорядками, возникшими из-за протестов против действующего президента Мишела Темера. Об этом сообщает телеканал Globo.
В течение дня в манифестациях против действующего руководства страны приняли участие порядка 200 тыс. человек. В столице страны, городе Бразилиа, демонстранты устроили беспорядки в районе правительственного квартала. Они подожгли здания министерств сельского хозяйства, планирования и культуры. Еще несколько министерских зданий получили повреждения. Протестующие разбивали в них окна, выносили и сжигали документы.
В городе начались столкновения протестующих с полицией, в ходе которых был использован слезоточивый газ и дубинки. Полицейским пришлось оттеснять участников акции с улицы.
Протесты против президента Бразилии Мишела Темера начались на фоне информации о его участии в коррупционных схемах и появления видеозаписи, из которой, как утверждает оппозиция, видно, что Темер пытался подкупить бывшего спикера палаты парламента. 18 мая группа бразильских депутатов подала заявление в парламент о намерении инициировать процедуру импичмента Темера. В течение нескольких дней после этого по всей стране начались акции протеста, участники которых призывают Темера уйти в отставку.
В конце апреля участники акции протеста против реформы по увеличению пенсионного возраста и реформы трудового законодательства устроили беспорядки возле дома президента в Сан-Паулу. Организаторы протеста заявили, что в них приняли участие около 70 тыс. человек. Полиции пришлось применить спецсредства для разгона демонстрантов.