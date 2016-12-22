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СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США
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СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США

Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал студентам школы им. Кеннеди при Гарвардском университете учить русский язык. Эти слова есть в плане его выступления, который публикует Politico. 

По словам Керри, его часто спрашивают о том, как добиться влияния в правительстве. «Недавно условия поменялись. Раньше я бы сказал, что нужно добиваться поста в правительстве или же получить степень от Школы Кеннеди при Гарварде. При нынешней администрации нужно покупать Rosetta Stone (программу по изучению иностранных языков. — РБК) и учить русский», — заявляет в своей речи госсекретарь.

Кроме того, в своей речи он подверг осуждению политику президента США Дональда Трампа, в том числе и увольнение главы ФБР Джеймса Коми. «Это не нормально, когда президент Соединенных Штатов осуждает позицию судей. Это не нормально для лидера государства, которое написало Первую поправку (о свободе слова, пресс и собрания. — РБК), принижать и даже угрожать журналистам. И нет, это не нормально, когда главу ФБР увольняют за расследование связей между Россией и предвыборной кампанией президента, который его уволил», — говорится в речи Керри.

В США ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. По мнению некоторых политиков, российские хакеры были причастны к взлому серверов демократической партии США и публикации закрытых данных, которые помогли Дональду Трампу стать главой государства. 18 мая спецпрокурором на это расследование был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.  

Теги
США, русский язык, Джон Керри, Гарвард
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