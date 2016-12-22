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В Москве загорелся торговый центр

В центре Москвы на Марксистской улице загорелся торговый центр «Кристалл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника в экстренных службах, возгорание началось в служебном помещении, распространившись затем на все здание.  Информацию о возгорании также подтвердили в главном управлении МЧС.  «Возгорание произошло в серверной ТЦ «Кристалл» на Марксистской улице, на крыше здания открытое горение, из торгового центра эвакуируют сотрудников, посетителей внутри не было», — сообщил он.

Информацию о пожаре подтвердили в главном управлении МЧС по Москве, сообщив, что на месте работают пожарные. «На место незамедлительно прибыли пожарные, принимаются все меры для ликвидации пожара, в настоящее время открытое горение сбито», — рассказали в МЧС. К тушению огня были привлечены 16 машин.

В 0:19 мск пожар был ликвидирован, уточнили в МЧС. Пострадавших при пожаре нет, передает «Интерфакс».

Ранее, 21 мая в подмосковном селе Селятино загорелся строительный рынок. Площадь пожара составила около 500 кв. м. 

 

Теги
Москва, Пожар
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