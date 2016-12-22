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В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка
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22:31
В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Власти Ставропольского края объявили режим чрезвычайного ситуации (ЧС) из-за паводка и угрозы подтоплений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона Владимира Владимирова.

«Наиболее сложной обстановка остается в селе Левокумка и поселке Первомайский», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в общей сложности там «подтоплены около 800 дворовых территорий», также вода зашла в несколько домов.

На территории округа организованы три пункта временного размещения с горячим питанием, а также жители временно смогут разместиться в санаториях и гостиницах, всего в районе подтоплена территория площадью примерно 50 га, отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за подъема воды в реке Суркуль «пострадали домовладения в селах Солуно-Дмитриевское и Курсавка», часть их жителей эвакуирована, отметили в пресс-службе. Также дворы подтоплены и в Предгорном районе, станице Суворовской и поселке Железноводский.

​​Согласно сообщению, из-за осложнения в крае паводковой ситуации временно закрыли движение по федеральной трассе «Кавказ». 

Теги
ЧС, Ставропольский край, дожди, подтопление
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