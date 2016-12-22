Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент Владимир Путин после поздравления патриарха Кирилла с тезоименитством (день именин высокопоставленного лица) заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца, передает «РИА Новости».
Мощи святого Николая привезли в Москву 21 мая из итальянского города Бари. До этого дня их оттуда не вывозили на протяжении 930 лет. Патриарх Кирилл провел церемонию встречи мощей в храме Христа Спасителя, где они пробудут до 12 июля. После этого их перевезут в Санкт-Петербург, там они будут доступны паломникам до 28 июля.
О том, чтобы мощи святого Николая привезли в Россию, патриарх договорился с папой римским Франциском в ходе встречи в феврале прошлого года на Кубе.