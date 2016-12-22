Полиция арестовала пятого фигуранта по делу о теракте в Манчестере

Полиция арестовала пятого фигуранта по делу о теракте на концерте Арианы Гранде в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, в том числе несколько детей. Об этом сообщает Би-би-си.
Ранее британская газета Guardian сообщила об аресте четырех человек по делу о теракте на «Манчестер Арене». Среди них брат предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди. По данным издания, Абеди действовал не один. Полиция считает, что к организации теракта причастна преступная сеть.
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании прогремел сразу после окончания выступления американской певицы Арианы Гранде поздно вечером 22 мая. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Полиция расценивает произошедшее как теракт и считает, что взрыв совершил террорист-смертник.
В британской полиции позднее сообщили, что взрыв совершил 22-летний Салман Абеди. Информацию о том, что взрыв совершил Салман Абеди, подтвердили источники Reuters в правительстве США. По информации еще одного источника агентства, Абеди прибыл в Манчестер на поезде из Лондона. Сообщалось также, что предполагаемый террорист был связан с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена на территории России).