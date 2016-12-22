Спецпредставитель ОБСЕ заявил о росте числа жертв в Донбассе в 2017 году

Число людей, погибших с января по май 2017 года в зоне конфликта на востоке Украины, возросло на 120% по сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу Мартин Сайдик.

«Показатели только ухудшаются — количество погибших гражданских лиц увеличилось на 120%», — отметил он, ссылаясь на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает ТАСС. Сайдик отметил, что эта информация подтверждается данными специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Рост числа погибших «во многом» вызван тем, что стороны конфликта на востоке Украины используют тяжелое вооружение, а также тем, что работы по разминированию территорий затягиваются.

«Хотел бы отметить, что 85% нарушений происходит в Авдеевке, Ясиноватой, Мариуполе и Светлодарске», — заявил он.

Среди погибших в зоне боевых действий на востоке Украины в этом году был сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ. Автомобиль миссии подорвался на мине в Луганской области 23 апреля. В самопровозглашенной ЛНР вину за случившееся возложили на Киев, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Теракт».