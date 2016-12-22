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ФСО задержала похитившего вещи у посетителя музея Кремля
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19:22
ФСО задержала похитившего вещи у посетителя музея Кремля

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и сотрудники полиции задержали преступника, похитившего личные вещи одного из посетителей музеев Московского Кремля. Об этом ТАСС сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

По данным пресс-службы ФСО, сотрудники музея обратились в службу охраны в мае с просьбой найти «похитителя личных вещей гражданина». Других деталей в ФСО не приводят.

Ранее Life сообщил о том, что 66-летний житель Подмосковья украл вещи директора департамента общественных коммуникаций «Транснефти» Андрея Гусенкова в Московском Кремле. Сообщалось, что 23 мая топ-менеджер приехал в Мироваренную палату на мероприятие, проводившееся для компании. Якобы перед мероприятием Гусенков оставил вещи в гардеробе, а при возвращении обнаружил пропажу сумки.

При этом, ​как сообщила РБК сотрудник пресс-службы музеев Московского Кремля Анна Гуськова, 23 мая в Мироваренной палате кражи у топ-менеджера «Транснефти» «не могло случиться». «Потому что вчера никаких мероприятий не проводилось», — пояснила она. 

Теги
воровство, «Транснефть», музей
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