Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну актрису Елену Яковлеву, а также остальных актеров труппы спектакля «Территория любви». Артисты должны были выступить в Харькове и Киеве

Елена Яковлева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народная артистка России Елена Яковлева рассказала РБК, что ее уведомили о запрете на въезд на Украину сроком на три года, когда она прибыла в Харьков в среду, 24 мая.

«Я сейчас нахожусь в зоне пограничного контроля. Меня не впускают в страну, жду отправки обратно в Москву. Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове», — рассказала она.

По словам Яковлевой, причиной отказа въезда в страну стало то, что она посещала Крым в 2015–2016 году.

«Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало всё запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», — отметила она.

Как сообщает издание KHARKIV Today, на территорию Украины не пустили всю труппу спектакля «Территория любви», в котором играет Яковлева. Актеры должны были выступить 24 мая в Харьковском национальном театре оперы и балеты, а 25 мая — в Киеве.

Елена Яковлева — актриса театра, кино и телевидения. В 2002 году она была удостоена звания народной артистки Российской Федерации. Среди ее наград две премии «Ника», две премии «Золотой орел», а также ТЭФИ. Среди самых известных ее работ — роль Тани Зайцевой в картине «Интердевочка» и главная роль в телевизионном сериале «Каменская».

20 мая украинские власти объявили о запрете на въезд в страну для 40 российских артистов за посещение Крыма. В черный список попали Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина не признала его результаты и считает присоединение полуострова к России аннексией. Согласно законодательству Украины, для посещения Крыма необходимо получить разрешение властей и въехать на полуостров со стороны Украины.