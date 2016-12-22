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Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам
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Президент России Владимир Путин вручил награды бойцам спецназа, которые обороняли позиции против 300 боевиков в Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, Путин, «как и обещал», вручил награды лично спецназовцам. Они «совершили подвиг в Сирии, в провинции Алеппо», заявил он. Эти спецназовцы два дня прикрывали участок фронта, отбивая нападения «многочисленных боевиков». Песков добавил, что войска Сирии из-за несогласованности» отступили и оставили «на передовой» российских военных.

Владимир Путин 10 мая вызвал в Москву и наградил троих офицеров группы Сил спецопераций за успешно совершенную ими миссию в Сирии. Командир этой группы, подполковник Данила (фамилию не называли) получил звание Героя России. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24», ​показав соответствующее представление, на котором Путин подписал: «Награжу лично».

По словам подполковника, 16 россиян обороняли позиции Алеппо от 300 боевиков. Террористы использовали минометы, танки, бронетранспортеры со смертниками, но не смогли прорваться. Боевики потеряли несколько десятков человек и множество техники.

Военных наградили за операцию против боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (террористическая группировка, запрещена в России) в провинции Алеппо в Сирии. 

Теги
Владимир Путин, Сирия, Дмитрий Песков, награждение, Алеппо, спецназовцы, атака в Сирии
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