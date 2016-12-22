Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на закрытом заседании 24 мая избрали почетных граждан города, ими стали патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственного корреспондента.

За патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко проголосовали по 45 депутатов. Режиссер Александр Сокуров набрал 12 голосов от оппозиционных депутатов Законодательного собрания. 9 депутатов проголосовали за певицу Эдиту Пьеху.

В список кандидатов также входили глава компании «Ленинец» Анатолий Турчак, физик Михаил Мирошников, математик Марк Башмаков, невролог Борис Рачков и старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко.

Как сообщили изданию участники закрытого заседания, перед голосованием спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сказал депутатам, что «выбираем не мы, а выбирает господь».

Кандидатуры патриарха Кирилла и Валентины Матвиенко были выдвинуты на получение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в мае. Вячеслав Макаров тогда отметил патриарха Кирилла, которого «любят миллионы православных», и Валентину Матвиенко как «самую известную женщину в мире».