«Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, заявил, что компания разрабатывает единую биометрическую национальную платформу. Об этом Осеевский сообщил в ходе форума «Цифровая индустрия промышленной России», передает корреспондент РБК.

Такая платформа должна будет объединить различные приложения для идентификации людей. Как пояснил Осеевский, в компании считают, что в будущем потребуются новые форматы для подтверждения личности.

«В рамках проекта, который реализуется под руководством Центрального банка России, вместе со всеми крупнейшими российскими банками мы создали пилотную зону для открытия и обслуживания счетов физических лиц. «Ростелеком» выступает технологическим партнером и основным поставщиком этих услуг», — рассказал Осеевский. Он добавил, что компания изначально выстраивает глобальную платформу, которую можно будет использовать в системах безопасности, при проведении выборов или, например, для пропуска человека в определенное здание.

Каждый человек будет находиться в глобальной базе, благодаря чему можно будет заселиться в гостиницу без предъявления каких-либо документов, привел пример Осеевский. Как уточнил директор проектного офиса по национальной биометрической платформе «Ростелекома» Иван Беров, для применения платформы компания рассматривает в качестве основных такие отрасли как здравоохранение (при подтверждении личности в телемедицине) и образование (при сдаче экзаменов).

При этом Осеевский подчеркнул, что компания не намерена создавать новое решение, а выбирает лучшие из существующих на рынке.

С 1 июля компания запустит платформу в пилотную эксплуатацию. Полноценный запуск в финансовой сфере может состояться только после 1 января 2018 года, когда вступят в силу поправки в 115 федеральный закон, разрешающие использовать биометрическую идентификацию в финансовом секторе. По словам Берова, «Ростелеком» также прорабатывают подобные изменения с другими регуляторами, чтобы идентификацию можно было внедрять и в компаниях других отраслей. После опытного периода компания будет обсуждать с правительством возможности расширения сфер применения платформы, возможности наполнения ее информацией, от чего напрямую зависит ее эффективность, рассказал Михаил Осеевский.

Каким образом компания будет зарабатывать на этой платформе, пока не решено. На базе платформы могут создаваться различные бизнесы и приложения. Осеевский лишь сообщил, что они намерены договариваться с теми, кто будет использовать эту платформу, чтобы деятельность «Ростелекома» была «по крайней мере не убыточной».

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