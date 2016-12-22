ФСБ заявила о выявленных в группах Telegram планах террористов

​Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнаружила «закрытые группы» в сервисе по обмену сообщениями Telegram, которые террористические организации используют для связи. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что в ходе выявления спецслужбы получили «конкретную информацию о террористах, преступных связях внутри России и стран Центрально-Азиатского региона, используемых средствах связи». По его словам, также выявили их планы и места возможного пребывания.

В последнее время благодаря взаимодействию спецслужб стран СНГ обнаружены и ликвидированы несколько террористических ячеек, добавил глава ФСБ. По его словам, в России уничтожили диверсионно-террористическую ячейку ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»), которая собиралась совершить акт терроризма в местах массового скопления людей с «использованием автоматического оружия и самодельного взрывного устройства».

По словам Бортникова, спецслужбы также задержали десять террористов, которые являются выходцами из Центральной Азии. Совместно с коллегами из Киргизии ведется поиск других участников этой группы, уточнил он.

О планах Росгвардии заняться обучением IT-специалистов и специалистов, которые будут проводить «определенный мониторинг соцсетей», заявлял первый замкомандующего войсками ведомства, генерал-полковник Сергей Меликов 19 мая. Меликов считал, что работа таких специалистов поможет предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, который базировался в станице Наурской.

Нападение на часть произошло 24 марта, боевики использовали огнестрельное оружие и носили муляжи поясов смертников. Во время нападения погибли шесть военнослужащих. Нападавших ликвидировали. ТАСС, ссылаясь на источник, сообщал, что были ранены трое военнослужащих. По данным источника РБК, нападавших боевиков было восемь. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).