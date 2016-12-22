ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование»

Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на ОСАГО у компании «ВТБ Страхование». Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора. Лицензия была отозвана в связи с отказом компании осуществлять страхование транспортных средств.

ЦБ в декабре 2016 года ограничил лицензию на ОСАГО у компании «ВТБ Страхование» на два месяца. Ограничение на действие лицензии было связано с неисполнением со стороны компании «ВТБ Страхование» предписания Банка России от 2 декабря 2016 года. Детали предписания в решении ЦБ не уточняются.

Банк России в апреле 2017 года отозвал лицензии у страховых компаний «Розничное и корпоративное страхование» и «Строительная страховая группа». Первую компанию лишили лицензии на осуществление страхования по ОСАГО, вторую — на осуществление перестрахования.

24 мая также стало известно, что Банк России разработал проект указания, который предполагает новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. Кроме того, ЦБ предлагает реформировать коэффициент «бонус-малус» (КБМ, скидка за безаварийную езду). По словам президента Российского союза страховщиков (РСА) Игоря Юргенса, «предполагается, что в базе РСА будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января, и оно не будет меняться в течение года».