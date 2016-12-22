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Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом
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13:48
Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом

Стратегически важными для России регионами являются Украина, Сирия и Корейский полуостров. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам главы Минобороны, в этих «стратегически важных для России районах» особенно сильно растет «напряженность». Шойгу отметил, что фактором международной нестабильности остается стремление США к глобальному лидерству. Он добавил, что Вашингтон и страны Запада продолжают навязывать миру идею о существовании российской военной угрозы. По мнению Шойгу, это «негативно сказывается» на формировании «единого» фронта борьбы с «главным злом современности — международным терроризмом».

Глава оборонного ведомства также заявил, что Минобороны необходимо тесно взаимодействовать с профильными комитетами Совета Федерации, чтобы оперативно решать проблемные вопросы в оборонной сфере, а также повышать качественное состояние армии и флота. 

Теги
Украина, Сирия, Сергей Шойгу, Северная Корея
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