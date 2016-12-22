Синоптики предупредили о мокром снеге в Московской области в выходные

В воскресенье, 28 мая, на севере Московской области может выпасть мокрый снег. Об этом «РИА Новости» заявили в погодном центре «Фобос».

​По словам специалиста центра, осадки будут идти «в смешанной фазе — дождь и мокрый снег». В ночь на воскресенье, 28 мая, ожидается резкое похолодание: температура может не превышать 0–5 градусов тепла.

Так, в среду, 24 мая, температура воздуха продержится на уровне плюс 24 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте «Фобоса». В четверг, 25 мая, похолодает до плюс 17 градусов, в пятницу, 26 мая, ожидается до плюс 21 градуса. В то же время в субботу, 27 мая, температура не поднимется выше плюс 12–14 градусов.

В последний раз снег выпадал в Москве 12 мая. Из-за похолодания тогда возобновили подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, хотя отопительный сезон в столице был завершен 1 мая. При этом с начала мая, по информации синоптиков, в столице выпало более 94% месячной нормы осадков.