Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам

Госдума в третьем чтении приняла закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями на улицах к митингам, передает «Интерфакс».
Согласно законопроекту, о встречах, проходящих в форме публичных мероприятий (собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования), депутаты должны уведомлять органы исполнительной власти. Это должно происходить не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней до встречи.
Согласно законопроекту, встречи депутатов с избирателями также могут проходить в помещениях, специально отведенных местах и внутридомовых территориях. Для их проведения никаких уведомлений не требуется. Что является специально отведенными местами, будут определять органы местного самоуправления и органы исполнительной власти регионов.
Законопроект о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам был внесен депутатом от «Единой России» Ириной Белых. 5 апреля Госдума одобрила его в первом чтении. При этом оппозиционные партии заявляли, что законопроект ограничивает права депутатов.
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В конце апреля стало известно, что законопроект решено было смягчить. Как сообщал РБК вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, «компромиссный» вариант будет учитывать требование оппозиции. Он отмечал, что будет «усилена ответственность за непредоставление помещений» депутатам для встреч с избирателями, а срок подачи заявки на встречу будет сокращен.