Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система»

Башкирия присоединилась к иску «Роснефти», поданному к АФК «Система». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, пишет «Интерфакс».



По этой информации, 24 мая министерство земельных и имущественных отношений республики, которое от имени Башкирии реализует права акционеров «Башнефти», подало бумагу в арбитражный суд с просьбой включить министерство в состав соистцов.



Вернуть 107 млрд: как «Роснефть» обосновывает претензии к АФК «Система»



Как пояснили в пресс-службе, основанием иска являются «недобросовестные действия ответчиков по ряду реорганизационных мероприятий внутри АНК «Башнефть» и компаний АФК «Система». «Вопрос об увеличении исковых требований будет дополнительно рассмотрен после принятия судом решения о вступлении министерства в судебный процесс», — добавил представитель пресс-службы.



Ранее, 24 мая, «Роснефть» увеличила сумму требований по иску к АФК «Система» с 106,6 млрд до 170,6 млрд руб., об этом заявил официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев. По его словам, компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил РБК о необоснованности претензий. «Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд руб. — это уже из области ненаучной фантастики», — сказал он.



«Роснефть» обвиняет АФК «Система» в том, что структуры компании, которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому та получила миллиарды рублей убытков. Тогда глава «Роснефти» Игорь Сечин называл сумму в 106,6 млрд руб., однако он отмечал, что эта цифра — предварительная оценка.