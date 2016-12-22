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Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru
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13:18
Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru

Холдинг «Газпром-Медиа» назначил бывшего обозревателя издания «Советский спорт» Евгения Дзичковского на пост шеф-редактора объединенной редакции сайта «Матч ТВ» и портала Sportbox.ru. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ» и источник, знакомый с информацией о назначении.

В пресс-службе «Матч ТВ» РБК подтвердили назначение Евгения Дзичковского шеф-редактором цифровых ресурсов субхолдинга «ГПМ Матч». Как сообщили РБК, «к новым обязанностям Евгений приступил 22 мая 2017 года».

Представитель «Советского спорта» подтвердил RNS, что Дзичковский больше не является сотрудником издания. Сам Дзичковский подтвердил агентству, что «присоединился к команде «Матч ТВ», но не уточнил свою должность.

В настоящий момент главным редактором Sportbox.ru является журналист Григорий Потапов. 

Теги
«Матч ТВ», Sports.ru
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