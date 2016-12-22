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«Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль
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«Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль
Бизнес, 12:49
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«Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль

«Газпром нефть» опубликовала отчет за первый квартал 2017 года по МСФО. Выручка компании с учетом пошлин (продажи) выросла на 28% к первому кварталу 2016 года до 468,6 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 22%, до 118 млрд руб., чистая прибыль — на 49,1%, до 62 млрд руб., сообщила «Газпром нефть».

Это рекордная чистая прибыль компании, если не учитывать прибыль во втором квартале 2015 года, которая выросла за счет разового списания в доход векселей «Томскнефти», говорится в сообщении «Газпром нефти».

EBITDA выросла за счет эффективных действий менеджмента «Газпром нефти» и органического роста добычи углеводородов, объясняет «Газпром нефть». Добыча в первом квартале выросла на 4,8%, до 21,95 млн т н.э. Главные драйверы роста добычи — Новопортовское, Приразломное и Мессояхское месторождения, а также участки в Ираке.

Переработка нефти в первом квартале упала на 14,2%, до 8,8 млн т н.э. Это плановое снижение с учетом плановых капитальных ремонтов установок «большого кольца» на Московском НПЗ и цепочки установок на НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез». При этом «Газпром нефть» увеличила объемы розничных продаж на 6,8%, до 2,5 млн т нефтепродуктов.

Теги: «Газпром нефть» , квартальная прибыль
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