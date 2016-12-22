В России создадут защищенный аналог Skype для государственных ведомств

Компания «Булат» (дочерняя структура «Росэлектроники», входит в «Ростех») и «Ростелеком» разработают защищенный аналог Skype для государственных ведомств и промышленности. Об этом говорится в пресс-релизе «Росэлектроники», поступившем в РБК.

Из сообщения следует, что система позволит совершать голосовые и видеозвонки, отправлять сообщения и файлы. При этом отмечается, что разработка не будет иметь доступа в интернет. Ее работа будет осуществляться внутри корпоративной сети.

В «Росэлектронике» отметили, что система будет обладать высоким уровнем информационной безопасности. «При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами», — заявил разработчик. «Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию», — заявил генеральный директор «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

По данным компании, в основу разработки возьмут платформу OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от Mind и программно-аппаратный комплекс компании «Булат». В настоящий момент проект находится на стадии создания «действующего прототипа системы», отметили в «Росэлектронике».