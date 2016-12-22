В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена

Бизнес-объединения готовы поддержать кандидатуру уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова на новый пятилетний срок. Об этом заявил 24 мая глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на презентации доклада омбудсмена по правам предпринимателей в Общественной палате (ОП), передает корреспондент РБК.
При этом Шохин призвал Титова «наступить на горло собственной песне» и не выдвигаться кандидатом в президенты России. Титов, в свою очередь, сказал, что понимает, что это «несовместимо» — быть омбудсменом и баллотироваться в президенты.
О поддержке Титова заявили президенты организаций «Деловая Россия» Алексей Репик и «Опора России» Александр Калинин.
Предприниматель и политик Борис Титов был назначен бизнес-обмудсменом 22 июня 2012 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, за Титова проголосовали почти все бизнес-сообщества. В числе его обязанностей — защищать права как российских, так и иностранных бизнесменов в России.
Борис Титов с 29 февраля 2016 года возглавил партию «Правое дело». В марте 2016 года ее переименовали в Партию роста. Она участвовала в выборах депутатов Госдумы. По данным ЦИК, Партия роста получила 1,29% голосов избирателей и не преодолела 5% барьер (доля голосов на выборах, получив которую, можно участвовать в распределении мест).