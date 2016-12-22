Нижегородская дума приняла отставку мэра Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода удовлетворила прошение об отставке, поданное мэром города Иваном Карнилиным. В ходе тайного голосования за досрочную отставку проголосовал 31 депутат, против — пять, а еще двое воздержались.

Накануне, 23 мая, Карнилин подал в отставку, объяснив свое решение тем, что ему уже исполнилось 60 лет.

«В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — заявил градоначальник.

В соответствии с Уставом Нижнего Новгорода, в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города его преемник должен быть избран городской думой.

В декабре 2016 года глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обвинил Карнилина в том, что его семья владеет незадекларированной недвижимостью в США. По данным ФБК, у экс-супруги Карнилина Альбины Карнилиной есть две квартиры в Майами общей стоимостью более $1,9 млн. В своем расследовании фонд ссылался на данные реестра собственников недвижимости города Майами. При этом нижегородский градоначальник не вносил данные об этой недвижимости в декларацию о доходах.