Шувалов поручил рассмотреть вопрос о продаже акций ОЗК группе Магомедова

Первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании 18 мая поручил рассмотреть вопрос о приватизации контрольного пакета Объединенной зерновой компании (ОЗК) в пользу группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания. Представитель Шувалова подтвердил газете данное поручение.

По итогам совещания Шувалов поручил Минэкономики, Минсельхозу и Минфину, а также группе «Сумма» и РФПИ определить цену госпакета ОЗК и премии. «Сумма» уже владеет 50% минус 1 акцией ОЗК. На выкуп остальной доли, по оценкам экспертов, потребуется до 14 млрд руб. В обмен на 10% в ОЗК часть необходимых средств может предоставить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Доклад по вопросу приватизации должен быть представлен в правительство до 20 июня 2017 года.

В группе «Сумма» газете заявили, что заинтересованы в приватизации госпакета ОЗК. «Мы также поддерживаем стратегию развития компании и масштабную инвестпрограмму, утвержденную советом директоров в прошлом году», — отметил собеседник газеты. «Коммерсантъ» отметил, что в ноябре 2016 года бывший гендиректор «Суммы» Марат Шайдаев говорил о том, что объем финансирования долгосрочной программы развития ОЗК до 2020 года оценивается в 30 млрд руб.

ООО «Инвестор», входившее в группу компаний «Сумма», стало совладельцем ОЗК в сентябре 2012 года за 5,95 млрд руб. После размещения акций допэмиссии доля государства в капитале ОЗК составила 50% плюс одна акция. На покупку акций ОЗК претендовали шесть компаний — группа «Сумма», холдинг «РусАгро» Вадима Мошковича, французский трейдер Louis Dreyfus, компании «Био-Тон» и «Нефтегазиндустрия», а также агрохолдинг «Кубань», аффилированный с Олегом Дерипаской. В конце мая 2012 года совет директоров ОЗК выбрал стратегическим инвестором компании ООО «Инвестор», предложившее наиболее высокую цену.

ОЗК была создана в 2009 году. Изначально единственным акционером компании было государство в лице Росимущества. Компания выступает госагентом по проведению интервенций на рынке зерна. В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс 1 акции. На данный момент ОЗК управляет более 20 элеваторами и перерабатывающими предприятиями. Самое крупное из них — ПАО «Новосибирский комбинат хлебопродуктов». Выручка ОЗК в 2016 году составила 12 млрд руб., чистая прибыль составила 2,24 млрд руб.

Зиявудин Магомедов — владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей 58,1% акций компании FESCO, компаниями «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС» и «Стройновация», а также 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. В 2017 году занял 63-е место в списке Forbes в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,4 млрд.