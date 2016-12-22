В центре Москвы в Maybach кинули коктейль Молотова

На водителя автомобиля Mercedes Maybach в столичном районе Хамовники неизвестный напал с коктейлем Молотова. Это произошло 23 мая, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что «23 мая в 11:30 утра в полицию обратился гражданин, который сообщил, что вечером 22 мая на парковке в районе дома 5 по улице 3-я Фрунзенская улица неизвестный причинил повреждение, принадлежащей гражданину автомашины Mercedes, после чего скрылся с места происшествия». Сотрудник пресс-службы добавил, что по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о машине Mercedes Benz Мaybach. Он сообщил также, что «в машину была брошена бутылка с горючей жидкостью».

Выйдя из машины, водитель Maybach увидел автомобиль Toyota RAV4, в котором находились четверо мужчин. Увидев потерпевшего, Toyota «резко набрала скорость». Пострадавший уточнил, что «люди в Toyota» преследовали его. Заявитель считает, что, возможно, человек, который кинул коктейль Молотова, был в салоне.

По данным Life, пострадавшим от нападения оказался московский предприниматель Николай З., на которого нападают уже второй раз. Источник агентства «Москва» подтвердил, что на указанный автомобиль Maybach нападали ранее. По его словам, в марте этого года полиция возбуждала по поводу нападения на эту машину уголовное дело.

Телеканал РЕН ТВ сообщал 15 марта, что неизвестные облили автомобиль Maybach горючей жидкостью и подожгли. Это произошло по 3-й Фрунзенской улице. Злоумышленники скрылись. Возгорание потушили до приезда МЧС. Пострадавших не было.