Прибыль Сбербанка за первый квартал 2017 года выросла на 41,5%

Чистая прибыль Сбербанка по итогам января—марта 2017 года составила 166,6 млрд руб., что на 41,5% превышает результат первого квартала предыдущего года (117,7 млрд руб.), следует из отчета банка, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«По результатам первого квартала 2017 года отношение операционных расходов к доходам составило менее 35%, что позволило достигнуть уровня рентабельности капитала в 23,1% и рентабельности активов в 2,7%», — пояснил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Чистый процентный доход Сбербанка в первом квартале 2017 года составил 336,6 млрд руб. (+3,4% в годовом исчислении), чистый комиссионный доход — 80,4 млрд руб. (+4,1%).

Общий капитал Сбербанка вырос в первом квартале 2017 года на 3,9% относительно предыдущего квартала, составив 3,6 трлн руб. В сообщении Сбербанка подчеркивается, что рост произошел преимущественно за счет нераспределенной прибыли.