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Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом»
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10:32
Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом»

В Грузии назвали «циничным шагом» назначение Марата Кулахметова, который являлся командующим Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузинско-осетинского конфликта, чрезвычайным и полномочным послом России в Цхинвале в Южной Осетии. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, передает агентство «Интерфакс».

Этот шаг со стороны России — «очередная провокация», добавил Долидзе. По его словам, Кулахметов — «обычный оккупант, такой же, как и другие российские военнослужащие, которые там находятся».

Накануне на новую должность Кулахметова назначил президент России Владимир Путин. ​Кулахметов занимал должность командующего ССПМ с сентября 2004 года до октября 2008 года. Он стал советником министра иностранных дел России в сентябре 2011 года.

Дипотношения между Россией и Южной Осетией были установлены в сентябре 2008 года после вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией. 

Теги
Владимир Путин, Грузия, Тбилиси, посол России в Грузии, Марат Кулахметов, Цхинвал, Виктор Долидзе
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