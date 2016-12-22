Четверть россиян допустили улучшение отношений с Францией

Четверть россиян — 25% заявили, что ждут улучшения отношений России и Франции, после того как президентом страны стал Эмманюэль Макрон. Это следует из данных опроса ВЦИОМа, которые опубликованы на его сайте.

При этом 9% опрошенных считают, что отношения между Россией и Францией ухудшатся. 42% респондентов сказали, что отношения не изменятся и останутся на прежнем уровне.

Треть опрошенных — 30% считают, что отношения России и Франции сейчас нормальные и спокойные, 29% считают отношения «прохладными», 6% назвали отношения двух стран напряженными, а 2% сочли отношения враждебными. Также 13% респондентов считают отношения России и Франции дружественными, а 8% — добрососедскими.

По словам руководителя департамента исследований ВЦИОМа Степана Львова, ожидания россиян от президента Макрона и от нового этапа двусторонних отношений «можно определить как сдержанные с толикой позитива». «Если бы победу одержала Марин Ле Пен, которой в ходе кампании симпатизировало большинство россиян, сегодня бы мы наблюдали всплеск оптимизма по поводу будущего российско-французских отношений», — заявил руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 12–13 мая 2017 года. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, их опрашивали по телефону. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

По данным ВЦИОМа от 2 мая, 55% россиян интересовались прошедшей президентской избирательной компанией во Франции. 57% граждан отметили, что исход выборов является значимым для России. Самым узнаваемым кандидатом стала лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. О лидере партии «Вперед» Эмманюэле Макроне, который занял второе место, знают 50% опрошенных. Тогда 61% респондентов выразили свое расположение к Ле Пен, тогда как Макрону только 8%.