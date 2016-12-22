АФК «Система» назвала увеличение требований «Роснефти» необоснованным

В АФК «Система» назвали сумму иска «Роснефти», которая была увеличена до 170,6 млрд руб., «абсолютно необоснованной». Об этом РБК сообщил официальный представитель ​АФК «Система» Сергей Копытов.

«Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд [руб.] — это уже из области ненаучной фантастики», — заявил Копытов.

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«Роснефть» подала иск к АФК «Система», обвинив ее в том, что ее структуры, которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому она получила 106,6 млрд руб. убытков. Именно эта сумма фигурировала в иске, который был принят к рассмотрению Арбитражным судом Башкирии. Однако главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 мая назвал эту сумму предварительной оценкой.

Сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб. 24 мая. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.