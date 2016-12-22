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На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов
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На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов

В лагере для альпинистов на склоне Эвереста были обнаружены тела четырех альпинистов. Об этом сообщила газета Himalayan Times со ссылкой на руководство лагеря.

По данным издания, тела альпинистов, среди которых одна женщина, находились в палатке. По словам спасателей, причиной смерти могла стать нехватка кислорода. Погибшие были обнаружены членами экспедиции, которые спускали с горы тело словацкого альпиниста, который также скончался на склоне.

Издание отмечает, что в этом сезоне в непальской части Гималаев при восхождении погибли уже по меньшей мере девять человек.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что всего с 1953 года, когда Эверест впервые был покорен, погибли более 250 альпинистов. 

Теги
Эверест, гибель альпиниста
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