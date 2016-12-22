Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов 08:05 В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских 07:30 В Нью-Джерси из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет 05:46 Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера 05:22 Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам 04:12 Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении 01:16 Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни 00:31 Пояс Богородицы, бургеры и кеды: куда в Москве стоят в очередях 00:13 «Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального Вчера, 23:34 ОНФ обнаружил в России более 14 тыс. участков плохих дорог Вчера, 23:20 Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СК Вчера, 22:25 Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7% Вчера, 21:50 СКР предложил давать следователям отсрочку от армии Вчера, 21:40 Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о пятиэтажках Вчера, 21:11 В КПРФ заявили о подготовке «тайной» встречи с депутатами по реновации Вчера, 21:04 Директора РАМТ отпустили после допроса в СК по делу о хищениях Вчера, 20:33 Британская полиция назвала имя совершившего взрыв в Манчестере террориста Вчера, 19:57 Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства Вчера, 19:36 Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж Вчера, 19:25 Минприроды начало проверку завода «Москокс» из-за выброса сероводорода Вчера, 19:15 Новым ректором МПГУ избрали Алексея Лубкова Вчера, 19:11
Лента новостей 8:07 МСК
В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских Общество, 07:30 Лучшие предложения рынка наличной валюты  07:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,51 EUR НАЛ. 63,45 63,30 Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» Политика, 06:22 СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию Политика, 06:15 В Нью-Джерси из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет Общество, 05:46 Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера Общество, 05:22 «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы Политика, 05:04 Apple предсказали 1 млрд пользователей к концу 2019 года из-за iPhone 8 Бизнес, 04:46 Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам Общество, 04:12 Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию Политика, 04:01 СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» Политика, 03:11 ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму Политика, 03:08 В Белом доме рассказали о готовности Аббаса начать переговоры с Израилем Политика, 02:36 В Венесуэле начала действовать новая система обмена валюты Экономика, 02:17 Маккейн посоветовал Трампу извиниться при наличии связей с Россией Политика, 01:22 Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении Общество, 01:16 Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни Общество, 00:31 Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн Экономика, 00:19 Борис Титов подготовил жалобы бизнеса Путину Экономика, 00:16 Пояс Богородицы, бургеры и кеды: куда в Москве стоят в очередях Фотогалерея, 00:13 Пенсионные накопления предложили переводить на новую систему с 2017 года Финансы, 00:11 Премьер Британии допустила «неизбежность» нового теракта в стране Политика, Вчера, 23:58 «Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального Общество, Вчера, 23:34 Дутерте попросил Путина обеспечить Филиппины современным оружием Политика, Вчера, 23:29 ОНФ обнаружил в России более 14 тыс. участков плохих дорог Общество, Вчера, 23:20 Минфин выбрал ВТБ для первого размещения евробондов в 2017 году Финансы, Вчера, 23:09 Антимонопольная служба возбудила дело в отношении HP и Lenovo Бизнес, Вчера, 22:46 Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СК Общество, Вчера, 22:25
В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов
Материалы по теме СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера Как теракт в Манчестере изменит Великобританию Британская полиция назвала имя совершившего взрыв в Манчестере террориста
08:05
В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов

Полицейские задержали в аэропорту Станстед в Лондоне подозреваемого в подготовке терактов мужчину. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По данным полиции Лондона, 37-летний мужчина был задержан 23 мая перед посадкой на рейс в Турцию. Правоохранители отметили, что мужчина также подозревается в подготовке поездки в Сирию. При этом в Скотланд-Ярде подчеркнули, что задержание не связано с терактом в Манчестере

Как теракт в Манчестере изменит Великобританию

Взрыв в фойе стадиона «Манчестер-Арена» ​ произошел в ночь на вторник, 23 мая, сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде. Его совершил террорист смертник. По официальным данным, в результате инцидента погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Британская полиция сообщила, что террориста, устроившего взрыв, звали Салман Абеди. По данным The Times, 22-летний Абеди незадолго до совершения теракта вернулся из Ливии. Издание отмечало, что, спецслужбы знали о поездке Абеди в Ливию, однако не предприняли никаких действий после его возвращения в Манчестер.​ 

Теги
Лондон, Теракт
Другие материалы РБК
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Что делать, если вашу машину эвакуировали
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку