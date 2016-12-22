В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов

Полицейские задержали в аэропорту Станстед в Лондоне подозреваемого в подготовке терактов мужчину. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По данным полиции Лондона, 37-летний мужчина был задержан 23 мая перед посадкой на рейс в Турцию. Правоохранители отметили, что мужчина также подозревается в подготовке поездки в Сирию. При этом в Скотланд-Ярде подчеркнули, что задержание не связано с терактом в Манчестере

Как теракт в Манчестере изменит Великобританию

Взрыв в фойе стадиона «Манчестер-Арена» ​ произошел в ночь на вторник, 23 мая, сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде. Его совершил террорист смертник. По официальным данным, в результате инцидента погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

Британская полиция сообщила, что террориста, устроившего взрыв, звали Салман Абеди. По данным The Times, 22-летний Абеди незадолго до совершения теракта вернулся из Ливии. Издание отмечало, что, спецслужбы знали о поездке Абеди в Ливию, однако не предприняли никаких действий после его возвращения в Манчестер.​