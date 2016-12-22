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В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских
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07:30
В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских

В Мексике Секретариат муниципальной общественной безопасности для «облегчения расследования» покушения на россиянина Алексея Макеева в Канкуне, в результате которого было совершено убийство, отстранил от службы 20 полицейских, сообщает издание ​Excelsior.

В ходе этого расследование, как уточняет издание, следователям также предстоит выяснить, проявляли ли эти полицейские во время инцидента у дома Макеева «бездействие».

Также, как пояснил Excelsior местный офис-менеджер муниципального департамента по вопросам общественной безопасности Алехандро Родригес Сепед, это решение также было приняло «в интересах прозрачности» расследования производства и «соблюдения законности».

Инцидент в Канкуне у дома Алексея Макеева произошел 20 мая. В этот день жители Мексики решили линчевать россиянина за то, что ранее Макеев опубликовал на своей странице в Youtube кадры, где выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев. В ходе потасовки гражданин России, как писало Excelsior, предположительно, ранил одного из атаковавших его молодых людей ножом. Позже стало известно о том, что от полученных ранений мексиканец скончался. Самого Макеева, который к моменту прибытия на место происшествия полиции был сильно избит, госпитализировали. Спустя два дня, 22 мая, его выписали из реанимации.

​По факту убийства молодого человека мексиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело. 

Теги
Мексика, россиянин, нападение, полицейские
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