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Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием»
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06:22
Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием»

В ходе телефонного разговора президентов США и Филиппин Дональда Трампа и Родриго Дутерте, американский лидер назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием». Об этом со ссылкой на стенограмму диалога, сделанную филиппинским правительством, сообщает газета The Washington Post.

Переговоры, как отмечает издание, состоялись еще в прошлом месяце, 29 апреля. Таким образом, подобное заявление в адрес своего северокорейского коллеги Трамп, по информации газеты, сделал «всего за несколько дней до того», как сообщил, что для него «было бы честью» встретиться с Ким Чен Ыном.

Также во время разговора с Дутерте президент США, как пишет The Washington Post, пытался найти ответ, «стабилен» ли глава КНДР или наоборот «неустойчив». В связи с этим, согласно данным издания, Трамп «выразил некоторое удовлетворение неудачными ракетными испытаниями» Пхеньяна. «Все его ракеты терпят крах», — замечал политик, уточняя, что, по его мнению, это, безусловно, «хорошая новость».

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Теги
США, Ким Чен Ын, Северная Корея, Дональд Трамп
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