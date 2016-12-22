В Нью-Джерси из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту города Ньюарка штата Нью-Джерси. Инцидент, как сообщает CBS News со ссылкой на представителя местной Федеральной авиационной службы, произошел из-за возгорания двигателя.
Пассажиры Boeing 757, по информации собеседника издания, были эвакуированы. По их словам, как уточнил пресс-секретарь авиационной службы, все они видели открытый огонь, который вырывался из двигателя с правой стороны самолета.
Информацию об инциденте CBS News также подтвердил представитель United Airlines Джонатан Герин. Как уточнили в авиакомпании, «по-видимому, огнем был охвачен только один из двигателей». «Обнаружив возгорание, экипаж немедленно развернул самолет, после посадки он был эвакуирован», — добавил пресс-секретарь, заметив, что по предварительным данным, небольшую травму в результате происшествия получил только один пассажир.
Позже находившихся на борту людей, по данным United Airlines, перевезли обратно, к терминалу. «Мы работаем на тем, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов в Сан-Франциско», — заключил Герин.
В связи с инцидентом, как отмечает CBS News, в аэропорту Ньюарка были временно приостановлены все наземные операции. Сколько именно человек находилось на совершившем экстренную посадку лайнере не уточняется.