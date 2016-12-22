Apple предсказали 1 млрд пользователей к концу 2019 года из-за iPhone 8

Cогласно прогнозам аналитиков швейцарского конгломерата Credit Suisse, если готовящийся к выпуску iPhone 8 станет таким же коммерчески успешным проектом, к концу десятилетия у Apple может появиться 1 млрд мобильных пользователей, сообщает Business Insider со ссылкой на данные специалистов компании.
Как уточнили в Credit Suisse, по их оценкам, после выхода iPhone 8, гаджет будет «способствовать неудовлетворенному спросу», при этом ежегодные продажи компании в 2019 году достигнут 270 млн. аппаратов. А к концу 2019 года эта цифра составит 970 млн.
«Мы по-прежнему убеждены в том, что цикл продуктов iPhone с точки зрения стимулирования роста будет значительным в течение еще нескольких лет», — пояснили аналитики Credit Suisse, уточнив, что, по их данным, база пользователей iPhone, установленная компанией Apple, за последние несколько лет продемонстрировала устойчивый рост». Она, как считают представители швейцарского конгломерата, «удвоилась с 2013 года, и сейчас составляет чуть меньше 700 млн человек».
При этом количество выпущенных iPhone 8, как полагают в Credit Suisse, в 2017 году составит 229 млн аппаратов и 250 млн — в 2018 году. Однако эти оценки, как пояснили специалисты, «могут оказаться слишком консервативными», если число пользователей мобильных гаджетов Apple будет увеличиваться с такой же скоростью, как и после выхода iPhone 6.