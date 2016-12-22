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Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам
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04:12
Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам

Международный благотворительный фонд «Искусство без границ» заявил о своей непричастности к обыскам в «Гоголь-центре». Об этом представитель организации Андрей Грознецкий написал на своей странице в Facebook.

Ранее, 23 мая, о том, что фонд имеет отношение к проходящим в театральном центре Кирилла Серебренникова розыскным мероприятиям сообщал источник издания Meduza в российском Министерстве культуры. Уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из руководства» связанной с Серебренниковым «Седьмой студии», по его информации, было возбуждено после проведенной в «Гоголь-центре» в начале 2015 года прокурорской проверки. Поводом для нее, как уточняла Meduza, тогда послужила прошедшая на территории дизайн-завода FLACON выставка «Искусства без границ» под названием «На дне».

Экспозиция была посвящена резонансным спектаклям и, в частности, демонстрировала, обращение в постановках к таким тенденциям, как «нецензурная брань, пропаганда аморального поведения и порнография». Так, в 2015 году в связи с заявлением фонда «Искусство без границ» в прокуратуру, с вопросами, касающимися репертуара театра, представители надзорного ведомства обращались в Центр им. Мейерхольда.

«Сегодня поднялся неимоверный шум по поводу нынешней ситуации вокруг Кирилла Серебренникова и давнишнего мероприятия фонда «Искусство без границ», — заявил в ответ на это представитель фонда Андрей Грознецкий, напомнив, что после выставки «посредством рассылки обращений было предложение общественной дискуссии на тему работы государственных бюджетных театров».

«Что же касается голословных заявлений о том, что якобы «Искусство без границ» имеет отношение к проверке в отношении Серебренникова — все это, мягко говоря, нелогично», — отметил он, добавив, что «рассуждения о морали и проверка финансовой деятельности — вещи совершенно различные». Нынешнее дело, как добавил Грознецкий, находится «в компетенции абсолютно других органов».

На сайте «Искусства без границ» также размещено сообщение, в котором говорится, что фонд «никаких писем в прокуратуру не отправлял». «Очень просим нас по этому вопросу не беспокоить!» — заявили представители организации.

Обыски в «Гоголь-центре», а также в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. Следственные мероприятия были связаны с возбужденным в 2015 году уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии сотрудников правоохранительных органов, «неустановленные лица из руководства» созданной Серебренниковым труппы «Седьмая студия», которая в настоящее время является резидентом «Гоголь-центра», с 2011 по 2014 год похитили выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» средства в размере около 200 млн руб. Сам художественный руководитель театра проходит по этому производству в качестве свидетеля. 

Теги
обыски, Кирилл Серебренников, "Искусство без границ"
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