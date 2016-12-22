СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией»

ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму

В Белом доме рассказали о готовности Аббаса начать переговоры с Израилем

В Венесуэле начала действовать новая система обмена валюты

Маккейн посоветовал Трампу извиниться при наличии связей с Россией

Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении

Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни

Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн

Борис Титов подготовил жалобы бизнеса Путину

Пояс Богородицы, бургеры и кеды: куда в Москве стоят в очередях

Пенсионные накопления предложили переводить на новую систему с 2017 года

Премьер Британии допустила «неизбежность» нового теракта в стране

«Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального

Дутерте попросил Путина обеспечить Филиппины современным оружием

ОНФ обнаружил в России более 14 тыс. участков плохих дорог

Минфин выбрал ВТБ для первого размещения евробондов в 2017 году

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении HP и Lenovo

Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СК

Инициатору создания «Харьковской народной республики» дали 6 лет тюрьмы

Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ стадион в Краснодаре

АЛРОСА получит долю в крупном алмазном месторождении в Анголе

Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7%

Deutsche Bank спрогнозировал ослабление рубля на 5% к концу года

СКР предложил давать следователям отсрочку от армии

США предложили сократить финансовую помощь Украине в три раза в 2018 году

Братьев Хирамагомедовых оштрафовали за избиение заместителя Емельяненко

Эксперты назвали самые небезопасные устройства в интернете вещей

Банки рассказали об активизации новых схем вывода активов с помощью судов

Суд оштрафовал «Первый канал» на 600 тыс. руб. из-за песни в шоу «Голос»

Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о пятиэтажках