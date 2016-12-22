В Белом доме рассказали о готовности Аббаса начать переговоры с Израилем

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом палестинский лидер Махмуд Аббас выразил готовность «немедленно начать переговоры» с Израилем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по итогам встречи политиков.
Она состоялась в Вифлееме, куда Трамп с официальным визитом прибыл 23 мая. Во время переговоров, как уточняется на сайте администрации американского лидера, глава Соединенных Штатов «вновь подчеркнул свою веру в то, что мир между израильтянами и палестинцами возможен».
«Президент Трамп и президент Аббас подтвердили свою приверженность достижению подлинного и прочного мира между палестинцами и израильтянами», — также рассказали в пресс-службе Белого дома, отметив, что «оба лидера обсудили пути продвижения» этого вопроса, а Махмуд Аббас даже отметил, что «он готов немедленно начать переговоры» с Израилем.
Ранее, 15 февраля, Трамп призвал правительство Израиля «воздержаться» от принятия решения по созданию независимого палестинского государства на территории страны, а также проявлять больше гибкости в соответствующих переговорах.
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При этом прежде Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что США готовы отказаться от принципа обязательности «двух государств для двух народов» в вопросах урегулирования конфликта. Собеседник агентства тогда также подчеркивал, что администрация Трампа не намерена диктовать свои условия примирения сторон.