Маккейн посоветовал Трампу извиниться при наличии связей с Россией

Сенатор-республиканец Джон Маккейн посоветовал президенту США Дональду Трампу в случае, если он замешан в истории о связях членов его команды с российскими чиновниками, признать это и извиниться перед американцами. Об этом он заявил в интервью CNN.
Американцы, как также заверил, обратившись к американскому лидеру, Маккейн, очень «великодушная нация». «Мы не надеемся на идеальных людей», — отметил сенатор, пояснив, что, если Трамп раскается, американцы его простят.
Также сообщения о том, что глава США просил высших должностных лиц разведки публично опровергнуть доказательства связей членов его команды с «тревожным» вторжением России в американские выборы, Маккейн сравнил с сюжетом «отвратительного фильма».
Однако в то же время сенатор пояснил, что никаких выводов относительно этого вопроса он делать не хочет, отметив при этом, что одного из официальных лиц, которому Трамп якобы направлял подобный запрос, директора национальной разведки Дэниела Коутса, он считает «очень прямолинейным человеком».
Ранее, 22 мая, о том, что Трамп в марте обращался к Коутсу и главе Агентства национальной безопасности адмиралу Майклу Роджерсу с просьбой публично заявить об отсутствии каких-либо доказательств сговора между ним и Россией во время президентской кампании 2016 года со ссылкой на собственные неназванные источники сообщала газета The Washington Post.