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Политика
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Дутерте попросил Путина обеспечить Филиппины современным оружием
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Вчера, 23:29
Дутерте попросил Путина обеспечить Филиппины современным оружием

Президент России Владимир Путин в Кремле начал переговоры со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте, сообщает ТАСС.

Во встрече, как уточняет агентство, в том числе, участвуют российский министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы России Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано, филиппинский министр обороны Дельфин Лоренсана и специальный помощник Дутерте Кристофер Лоуренс Го.

В ходе переговоров, по информации ТАСС, президент Филиппин уже обратился к российскому лидеру с просьбой обеспечить его страну современным оружием.

«Конечно, наша страна нуждается в современных образцах вооружений», — пояснил Дутерте, отметив, что у Филиппин «были заказы в Соединенных Штатах». Однако в настоящий момент ситуация там, по мнению главы республики, «не очень гладкая».

«И для того, чтобы сражаться с ИГ (запрещена в России. — РБК), с их подразделениями и группировками, нам нужно современное оружие», — обратился Дутерте к Путину, заметив, что Россия является для Филиппин «надежным партнером». «Я приехал [в Москву], чтобы заручиться Вашей поддержкой и подтвердить нашу дружбу», — также подчеркнул политик.

С официальным визитом в Россию филиппинский лидер прибыл 22 мая. Здесь он должен был пробыть в течение четырех дней, до 26 мая, однако в среду, 23 мая, стало известно о том, что из-за боевых столкновений правительственной армии Филиппин с исламистами Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао на юге страны.

В ходе встречи с Путиным глава Филиппин, как пишет ТАСС, также сообщил российскому лидеру, что он вынужден вернуться на Филиппины из-за боевых столкновений его армии с боевиками «Исламского государства».

«Я хочу выразить соболезнования в связи с гибелью людей в Вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки», — заметил на это глава России, добавив, что он и «его коллеги» с полным пониманием относятся к сокращению сроков визита Дутерте в Россию. Также Путин выразил надежду на то, что конфликт будет урегулирован «как можно быстрее с наименьшими потерями».

Пакет документов, направленный на развитие связей России и Филиппин, по словам российского лидера, стороны, несмотря на сокращение сроков визита Дутерте, подпишут в среду, 24 мая.​

Ранее, 22 мая, перед началом визита в Россию филиппинский президент заявил, что намерен убедить Путина начать поставки оружия Филиппинам. «Думаю, что не так много нам потребуется вооружения», — замечал Дутерте, уточняя, что вооружение его стране необходимо для борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

В России глава Филиппин, как отмечал он в интервью российским изданиям, планировал приобрести, в том числе разведывательное оборудование, а также ручные управляемые ракеты и вертолеты. Россия, как подчеркивал Дутерте, «продает оружие без каких-либо условий». «Просто продает, не говорит, что нужно делать стране», — пояснял политик. 

Теги
Москва, Владимир Путин, переговоры, Родриго Дутерте
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