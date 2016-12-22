ОНФ обнаружил в России более 14 тыс. участков плохих дорог

Участники проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ)/Карта убитых дорог» в течение трех месяцев работы программы включили в планы ремонта 1,8 тыс. участков дорог, а также добавили в соответствующую карту ОНФ 14,7 тыс. участков или 15,2 км «плохих дорог». Об этом, как сообщается на сайте общественно-политической организации, в ходе заседания центрального штаба ОНФ рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.
Обо всех этих участках, по его словам, стало известно благодаря «активным гражданам», наибольшее количество сообщений от которых пришло из Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, а также Симферополя, Пскова, Москвы и Ялты.
При этом, как подчеркнул Васильев, «благодаря активности граждан, оставляющих свои голоса и комментарии на сайте проекта, во многих регионах удалось включить в планы ремонта участки дорог, действительно в этом нуждающиеся». Таким образом, как уточняется на сайте ОНФ, в планы ремонта «попали 63 дороги в Кирове, 51 дорога в Барнауле, 48 — в Костроме, 39 — в Рязани и 26 — в Петропавловске-Камчатском».
«Проект ОНФ вызвал широкий общественный резонанс и дал возможность любому гражданину внести свой вклад в ремонт дорог», — также отметил координатор проекта, пояснив, что всего благодаря программе «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» к настоящему времени были отремонтированы 562 дороги. Из них, по информации Васильева, на 53 была «произведена замена верхнего покрытия», а на 509 — «ямочный ремонт, либо ремонт картами».