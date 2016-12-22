Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня

Встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте была перенесена с четверга, 25 мая, на вторник, 23 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что речь не идет об отмене встречи. «Нет. Она состоится сегодня [23 мая]», — заявил он.
Президент Филиппин прибыл в Россию накануне, 22 мая. Планировалось, что он пробудет в России до 26 мая. Перед началом визита он заявил, что намерен убедить Путина начать поставки оружия Филиппинам. Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи лидеров двух стран планируется обсудить «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах». Также президенты должны затронуть тему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее 23 мая стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао на юге страны. Причиной стали боевые столкновения армии с исламистами, сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Филиппин.