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Политика
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Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня
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19:22
Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня

Встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте была перенесена с четверга, 25 мая, на вторник, 23 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что речь не идет об отмене встречи. «Нет. Она состоится сегодня [23 мая]», — заявил он.

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Видео: РБК

Президент Филиппин прибыл в Россию накануне, 22 мая. Планировалось, что он пробудет в России до 26 мая. Перед началом визита он заявил, что намерен убедить Путина начать поставки оружия Филиппинам. Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи лидеров двух стран планируется обсудить «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах». Также президенты должны затронуть тему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 23 мая стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао на юге страны. Причиной стали боевые столкновения армии с исламистами, сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Филиппин. 

Теги
Путин, встреча, Родриго Дутерте
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